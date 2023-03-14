AKP'den Memleket Partisi'ne ittifak daveti: Adam yine kazanacak

AKP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri, canlı yayında Memleket Partisi’ni Cumhur İttifakına davet etti.

AKP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri BBN Türk canlı yayınında, Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal’a “Sizin yeriniz Cumhur İttifakıdır, bize katılın” dedi.

Memleket Partili Özkal ise bu teklife gülümseyerek “Yok” cevabını verdi.

Cevheri, İnce'nin 2018'deki seçimde "Adam kazandı" mesajına atıfta bulunarak, ““Sayın İnce Adam Kazandı dedi , Adam yine kazanacak gelin yanımızda yer alın” ifadelerini kullandı.

Cevheri, Memleket Partisi’ni Cumhur İttifakına devam ettiği sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Muharrem İnce’nin çizgisi Türk soludur. Ama dolayısıyla memleketçi bir yapı ve anlayışa sahiptir. Dolayısıyla Muharrem Bey için ülkenin birliği, bütünlüğü, bayrağı çok önemlidir. Devlet çok önemlidir. Biz de bugün bu noktalarda, özellikle Türkiye’nin bu hususlarında çok ciddi hassasiyetimiz vardır. Devlet millet için vardır. Devlet milletin dolayısıyla iskeleti kurulmuş bir yapısıdır, çatısıdır ama devlet Türk toplumlarında kutsal bir yapıya sahiptir.

Bugün bayrağımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü esastır. Sizi dışladıkları ve itham ettikleri husus, sizi Türk solu diye dışladılar ve itham ettiler.

‘MUHARREM BEYİN ‘ADAM KAZANDI’ DEMESİ HAKKI TESLİM ETMEKTİR’

Muharrem Beyin ‘Adam kazandı’ demesi bir hakkı teslim etmektir. O adam yine kazanacaktır. Çünkü adamdır. Bugün sizi dışlayan bir zihniyetle tekrar bir arada olmanız size gönül veren insanlar noktasında çok ciddi bir kırılma meydana getirecektir. Bugün benim bu davetimi saygıyla karşılayacağınızı düşünüyorum”

