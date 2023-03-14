Seçimler muhalefetin elinde | Girasun: Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmaması zor. Seçim, muhalefetin yapacağı hatalara bağlı

GERÇEK GÜNDEM -

Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, Gerçek Gündem'de yayımlanan Türkiye'nin Seçimi programına konuk oldu ve Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu'nun sorularını yanıtladı.

Seçim sürecinde yaşananları değerlendiren Girasun, önümüzdeki 60 günde yaşanacaklara dair analizlerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR"

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansına dair ise Girasun şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmaması zor görünüyor. Bu muhalefetin hakikaten becerisine bağlı bir durum. Bundan sonra seçim iktidarın şapkadan tavşan çıkarmasından ziyade muhalefetin yapacağı hataları bağlı.

Bugüne kadar iktidarın hata yapması, muhalefetin atağa çıkması beklenirdi. Bu saatten sonra durum tersine döndü. Bundan sonra muhalefetin hata yapması, iktidarın atağa geçmesi bekleniyor."

Hilmi Hacaloğlu'nun soruları ve Rawest Araştırma Direktörü Roj Giresun'un yanıtları videoda:

Kaynak: Gerçek Gündem