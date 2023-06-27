DEVA yönetimi CHP listelerinden: 15 isim yer aldı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.

14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden TBMM’ye giren milletvekilleri yönetim kademesinde yer aldı. Önceki dönem “Kurumsal İletişim ve Tanıtım”dan sorumlu genel başkan Sanem Oktar Genel Sekreter olarak görevlendirildi.

DEVA’da yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

İbrahim Çanakcı (Genel Başkan Yardımcısı): Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı

Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı

Candan Karlıtekin (Genel Başkan Yardımcısı): Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı

Mustafa Ergen (Genel Başkan Yardımcısı): Eğitim Politikaları Başkanı

Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Sosyal Politikalar Başkanı

Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Kadın Politikaları Başkanı

Doğa Şanlıoğlu (Genel Başkan Yardımcısı): Gençlik Politikaları Başkanı

Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı

Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Teşkilat İşleri Başkanı

İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü

Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Halkla İlişkiler Başkanı

Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı

Nazlı Seda Vural (Genel Başkan Yardımcısı): İnsan Kaynakları Başkanı

Medeni Yılmaz (Genel Başkan Yardımcısı, MV): İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip

Sanem Oktar (Genel Başkan Yardımcısı): Genel Sekreter

Aysun Hatipoğlu (Genel Başkan Yardımcısı): Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü

Seda Kaya Ösen (İzmir Milletvekili): Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü

İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş Milletvekili): Sağlık Politikaları Koordinatörü

Bahar Kayserilioğlu: Kadın Çalışmaları Koordinatörü

Tunahan Elmas (Kurucu Üye): Gençlik Çalışmaları Koordinatörü

Ahmet Burçin Yereli (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye): Parti İçi Eğitim Koordinatörü

Elif Menderes: Saha Çalışmaları Koordinatörü

Sadullah Kısacık (Adana Milletvekili): Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ertuğrul Kaya (Gaziantep Milletvekili): Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ali İhsan Merdanoğlu (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı

Ramiz Ongun (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı

Kerem Altun (Kurucu Üye): Genel Başkan Başdanışman

Gülçin Avşar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı (Genel Başkan İletişimi)

Zeynep Tatar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı (Parti Kurumsal İletişim)

Kaynak: ANKA