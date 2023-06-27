DEVA yönetimi CHP listelerinden: 15 isim yer aldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partinin yeni üst yönetimini belirledi. CHP listesinden TBMM’ye giren 15 milletvekili yönetim kademesinde yer alırken, Sanem Oktar DEVA Genel Sekreteri oldu.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.
14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden TBMM’ye giren milletvekilleri yönetim kademesinde yer aldı. Önceki dönem “Kurumsal İletişim ve Tanıtım”dan sorumlu genel başkan Sanem Oktar Genel Sekreter olarak görevlendirildi.
DEVA’da yeni yönetimde şu isimler yer aldı:
Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı
İbrahim Çanakcı (Genel Başkan Yardımcısı): Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı
Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı
Candan Karlıtekin (Genel Başkan Yardımcısı): Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı
Mustafa Ergen (Genel Başkan Yardımcısı): Eğitim Politikaları Başkanı
Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Sosyal Politikalar Başkanı
Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Kadın Politikaları Başkanı
Doğa Şanlıoğlu (Genel Başkan Yardımcısı): Gençlik Politikaları Başkanı
Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı
Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı
Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Teşkilat İşleri Başkanı
İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü
Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Halkla İlişkiler Başkanı
Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı, MV): Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı
Nazlı Seda Vural (Genel Başkan Yardımcısı): İnsan Kaynakları Başkanı
Medeni Yılmaz (Genel Başkan Yardımcısı, MV): İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip
Sanem Oktar (Genel Başkan Yardımcısı): Genel Sekreter
Aysun Hatipoğlu (Genel Başkan Yardımcısı): Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü
Seda Kaya Ösen (İzmir Milletvekili): Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü
İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş Milletvekili): Sağlık Politikaları Koordinatörü
Bahar Kayserilioğlu: Kadın Çalışmaları Koordinatörü
Tunahan Elmas (Kurucu Üye): Gençlik Çalışmaları Koordinatörü
Ahmet Burçin Yereli (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye): Parti İçi Eğitim Koordinatörü
Elif Menderes: Saha Çalışmaları Koordinatörü
Sadullah Kısacık (Adana Milletvekili): Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi
Ertuğrul Kaya (Gaziantep Milletvekili): Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi
Ali İhsan Merdanoğlu (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı
Ramiz Ongun (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı
Kerem Altun (Kurucu Üye): Genel Başkan Başdanışman
Gülçin Avşar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı (Genel Başkan İletişimi)
Zeynep Tatar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Genel Başkan Başdanışmanı (Parti Kurumsal İletişim)
Kaynak: ANKA