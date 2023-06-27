Kılıçdaroğlu'ndan ekonomik kriz vurgulu bayram mesajı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Kurban Bayramı, birlikteliğin olduğu kadar sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, önyargılarımızdan arınmanın da günüdür. Bunları gerçekleştirdiğimizde adaleti de inşa etmiş olacağız. Bu nedenledir ki devleti yönetenler, liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

"ADALET ARAYIŞI HEP DİRİ TUTULMASI DEMEKTİR"

"Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur" diyen Kılıçdaroğlu, "Açıkça ifade etmek gerekirse adalet arayışı, aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir. Dolayısıyla bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz" dedi.

"YAŞATILAN EKONOMİK BUHRAN NEDENİYLE"

Yayımladığı mesajda ekonomik krize de değinen Kılıçdaroğlu, "Yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim. Bu duygularla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem