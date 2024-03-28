Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi?

Bir süredir açıklama yapacağına yönelik iddialar ortaya atılan Selahattin Demirtaş’ın, söz konusu açıklamayı avukatlarına verdiği iddiası iktidara yakın medyada gündem olurken iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

Demirtaş Savunma Grubu imzasıyla yayımlanan avukatların açıklamasında, “Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş’ın, DEM Parti Genel Merkezine seçime ilişkin mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezini zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.