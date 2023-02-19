Demirtaş: Kaç siyasetçi gecelerini çadırlarda yurttaşlarla geçirdi?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Kaç parti başkanı, kaç siyasetçi gecelerini çadırlarda yurttaşlarla geçirdi? Siyaset sadece düşünce değil, daha çok da duygu işidir. Gerisi tüccarlıktır" diye sordu.

Demirtaş: Kaç siyasetçi gecelerini çadırlarda yurttaşlarla geçirdi?

 Altı yıldan uzun bir süredir Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasetçilerin depremzedelerle kurduğu ilişkiyi eleştirdi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Kaç parti başkanı, kaç siyasetçi gecelerini çadırlarda yurttaşlarla geçirdi? Kaçı susuz, tuvaletsiz, banyosuz soğuk 13 gün ve geceyi çocuklarıyla geçiren anne ve babayı tam olarak yüreğinde hissedebildi? Umutsuz, çaresiz, yaralı halk için kaçı kan ağlıyor? Gerisi boştur.

Siyaset, acılı insanların yanında inşa edilmezse gerçekçi, kalıcı olamaz. Ancak acıyı hisseden siyasetçinin sesinde, yüzünde, çözüm önerilerinde hakikati görebiliriz. Siyaset sadece düşünce değil, daha çok da duygu işidir. Gerisi tüccarlıktır.

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