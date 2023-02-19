CHP liderinden 'hasar tespit' çağrısı: Lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok depremzede vatandaştan mesaj geldiğini söyleyerek hasar tespit çalışmalarını yapan teknik görevlilere seslendi.

Twitter'daan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun" dedi.