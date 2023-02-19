Az hasarlı olan Elbistan Belediyesi yıkıldı; Resmi evraklar enkaz altında!

Depremde az hasarlı olan Elbistan Belediyesi binası içindeki resmi evraklar taşınmadan yıkıldı.

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Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ikinci üssü olan Elbistan'da belediye binasının az hasarlı olmasına rağmen yıkıldığını açıkladı. 

Ağırel, "Elbistan Belediye Binası yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Binlerce resmi evrak mevcut. Resmi evraklar neden enkaz altında?" dedi. 

Ağırel, yıkılan belediye binasının önünden çektiği videoda, "Enkaz çalışmaları bitmeden, yıkım çalışmaları başlamadan bu hale getirilmiş. Nedenini bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Binlerce evrak.. Buralar tahliye edilmeden, resmi evraklar taşınmadan, bunların hangi düşünceyle yapıldığını maalesef biz bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Bunların hesabı verilecek. Türk halkının ve kamuoyunun bilgisine ve takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.

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