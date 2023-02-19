Hayko Cepkin'den A Haber'e tepki: Tarihin en zekası düşük insansıları...

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısıysa son belirlemelere göre 40 bini geçti.

Malatya’ya giden A Haber ekibi, depremzedelerin yaşadığı çadırları öve öve bitiremedi. Muhabir, burada depremzedelerin tüm imkanlara sahip olduklarını savundu.

Depremden 13 gün geçmesine rağmen birçok bölgeye henüz çadır gönderilmiş değil.

Şarkıcı Hayko Cepkin, iktidara yakın A Haber'in Malatya'da 6 kişinin kaldığı 25 metrekarelik çadırın büyüklüğü ve sıcaklığına vurgu yaptığı habere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Cepkin paylaşımında, "Bundan sonrasında küfürsüz ilerlemek daha da zorlaşacak. Antreli çadır, kiler, sanki bu büyük afetten mutluluğa bir anda ulaşan insan figürleri. Tarihin en zekası düşük insan'sılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi" ifadelerini kullandı.