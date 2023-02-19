Hayko Cepkin'den A Haber'e tepki: Tarihin en zekası düşük insansıları...

Şarkıcı Hayko Cepkin, A Haber'in yaptığı deprem haberine tepki gösterdi. Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarihin en zekası düşük insansılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi" ifadelerini kullandı.

Hayko Cepkin'den A Haber'e tepki: Tarihin en zekası düşük insansıları...

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısıysa son belirlemelere göre 40 bini geçti.

Malatya’ya giden A Haber ekibi, depremzedelerin yaşadığı çadırları öve öve bitiremedi. Muhabir, burada depremzedelerin tüm imkanlara sahip olduklarını savundu.

Depremden 13 gün geçmesine rağmen birçok bölgeye henüz çadır gönderilmiş değil.

Şarkıcı Hayko Cepkin, iktidara yakın A Haber'in Malatya'da 6 kişinin kaldığı 25 metrekarelik çadırın büyüklüğü ve sıcaklığına vurgu yaptığı habere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Cepkin paylaşımında, "Bundan sonrasında küfürsüz ilerlemek daha da zorlaşacak. Antreli çadır, kiler, sanki bu büyük afetten mutluluğa bir anda ulaşan insan figürleri. Tarihin en zekası düşük insan'sılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi" ifadelerini kullandı.

A Haber'den çadır güzellemesi: "Oldukça büyük ve oldukça sıcak"A Haber'den çadır güzellemesi: "Oldukça büyük ve oldukça sıcak"Medya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesine gidiyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesine gidiyor
Depremzedelerin eşyalarının tahliyesi hakkında genelge yayınlandı Depremzedelerin eşyalarının tahliyesi hakkında genelge yayınlandı
Maganda kurşunundan cebindeki telefon sayesinde kurtuldu Maganda kurşunundan cebindeki telefon sayesinde kurtuldu
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor
Bergüzar Korel'den çadır isyanı: Çocuklar zatürre mi olsun? Bergüzar Korel'den çadır isyanı: Çocuklar zatürre mi olsun?
ÇOK OKUNANLAR
'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak' 'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak'
'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme 'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi
McDonald's'ın yeni ürünü sosyal medyanın gündeminde: 'Bir sonraki ürün salçalı ekmek...' McDonald's'ın yeni ürünü sosyal medyanın gündeminde
İstanbul'da 93 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek: İşte okulların listesi... İstanbul'da 93 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek
Yıkımın boyutu gözler önüne serildi: İşte Hatay ve Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası fotoğrafları İşte Hatay ve Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası fotoğrafları