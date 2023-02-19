Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İsrailli ekibin yanında götürdüğü Ester parşömeni açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremin kurtarma çalışmalarına katılan İsrailli ekip ZAKA, yıkılan Antakya Sinagogu'nda bulunan tarihi Ester Yazmaları'nı (Parşömenleri) koruma amaçlı olarak yanlarında İsrail'e götürdüğünü duyurdu. Türk Yahudi Toplumu da, yazmayı İsrail’den geri aldıklarını ve Antakya Sinagogu'nun restore edilmesinden sonra yerine koyacaklarını açıkladı.

Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından, 2003 yılından beri Türkiye Aşkenaz Yahudi cemaatinin hahamlığını üstlenmiş Amerikalı, İsrailli ve Türkiyeli din adamı Mendy Chitrik'in mesajı da alıntılanarak yapılan açıklamada, "İlgili Ester parşömeni İsrael den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir" denildi.

İlgili Ester parşömeni İsrael den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir.

Saygılarımızla https://t.co/aatVXQwHg5 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) February 19, 2023

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız.

Parşömenin 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin her türlü iddia Bakanlığımız Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığınca titizlikle araştırılmakta ve süreç Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ele alınmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması yaparken yanlarına yaklaşan yaşlı bir Yahudi, depremden önce Antakya Sinagogu'nda saklanan iki asırlık Ester Kitabı parşömenlerini ekiplere emanet etti. Ynet'in 16 Şubat tarihli haberinde gözü yaşlı ihtiyar bir erkeğin ZAKA arama kurtarma kuvveti komutanı Binbaşı Haim Otmazgin'e yazmaları uzatıp, "Topluluğumuzun son başkanı trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Suriye'ye yakınlığımız nedeniyle parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemem. Lütfen onları koruyun ve topluluğumuzun hatırlandığından emin olun" dediği belirtildi.

"Yazmaları korumayı kabul ettiğini aktaran Binbaşı Otmazgin, Ynet'e "On yıllardır ZAKA gönüllüsüyüm, bu hayatımın en duygulandırıcı anlarından biriydi. Depremle neredeyse yerle yeksan olduktan sonra bile böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum" dedi.

Otmazgin sözlerine, "Parşömenleri kime emanet etmemiz gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki Çabad (Ortodoks Yahudi tarikatı) temsilcisiyle görüşeceğiz" diyerek devam etti.