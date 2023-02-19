'Not tutan' AKP'li Çelik'e HDP'den videolu yanıt: Bu feryatları da not edin!

HDP, sosyal medyada yayılan haberlerle ilgili olarak "Bunları not ediyoruz" diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e videolu yanıt verdi.

'Not tutan' AKP'li Çelik'e HDP'den videolu yanıt: Bu feryatları da not edin!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Çelik açıklamasında, "Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu. Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" demişti.

Çelik'in "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz" sözlerine HDP'den yanıt geldi.

HDP, bu sözlere verdiği videolu yanıtta, "Bu feryatları da not edin! Zira bu halk sizin suçlarınızı, bağışlanmaz günahlarınızı asla unutulmayacak şekilde not etti. Yaşamı dayanışmayla yeni baştan yaratacağız" notunu düştü.

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