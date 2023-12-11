DEM Partisi yöneticisinin aracı tarandı: Kendi can verdi, oğlu yaralandı

DEM Partisi'nin Şenoba beldesi yöneticisi Ahmet Gün ile oğlu Abdurrahim Gün’ün içerisinde bulunduğu araç, kimliği belirsiz kişilerce tarandı. Baba can verirken, oğlu ise yaralandı.

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DEM Partisi yöneticisinin aracı tarandı: Kendi can verdi, oğlu yaralandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) Şırnak Uludere ilçesi, Şenoba beldesi örgütü yöneticisi Ahmet Gün, oğlu Abdurrahim Gün ile birlikte Taloka köyündeki bir kırsalda odun toplamaya gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, Ahmet Gün ve oğlunun bulunduğu araç kimliği belirsiz kişilerce tarandı. Gün, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu ise yaralandı.

Saldırganlar henüz bulunmazken, baba ve oğlun neden hedef alındığı da bilinmiyor.

DEM Partisi yöneticisinin aracı tarandı: Kendi can verdi, oğlu yaralandı - Resim : 1

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HEDEP Şırnak
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