Yöneylem'den 'Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa Oyunuzu Kime Verirsiniz' anketi: AKP'nin oyu 14 Mayıs'ın da gerisine düştü

Seçim ve seçmenlere yönelik anketleriyle bilinen Yöneylem Araştırma, yeni bir araştırmasını paylaştı.

Yöneylem, "Türkiye Siyaset Paneli" isimli araştırmasında, 'Seçmen Tercihlerini' açıkladı.

Paylaşılan veriler, Türkiye Siyaset Paneli panelistleriyle CATI yöntemi uygulanarak 26

istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 1-2 Aralık tarihlerinde 2.402 görüşme yapılarak tamamlanmıştır.

Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye genelinde % 95 güven aralığında +/- % 2

hata payıyla çözümleme yapmaya olanak sağlandığının altı çizildi.

Vatandaşlara sorulan sorular arasında, "Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Oyunuzu Kime Verirsiniz?", "Türkiye Nasıl Yönetilmektedir?", "Kentsel Dönüşümün Amacı: Depreme Hazırlık mı, Rant mı?", "50+1 Koşulu Değiştirilmeli mi?", "Yargıtay’ın Can Atalay Kararı" ve "İYİ Parti’nin Seçim Sonrası Politikaları" hakkında seçmen tercihleri yer aldı.

'BU PAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA, OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ?'

Araştırmada, kararsızlarla birlikte ve kararsızlar dağıtılmadan önce milletvekili seçimine yönelik sonuçlar paylaşıldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce, AKP yüzde 26,7, CHP yüzde 21,1, MHP yüzde 8,7, İYİ Parti yüzde 4,5, HEDEP(yeni kısaltmasıyla DEM) yüzde 7,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5, Zafer Partisi yüzde 3,6, Türkiye İşçi Partisi(TİP) yüzde 2,1 oy aldı.

Diğer seçenekler yüzde 3,5, oy kullanmam diyenler yüzde 7,8 ve karasızlar 10,8 oranını aldı.

Karasızlar ve oy kullanmam diyenler dağıtılınca, AKP yüzde 32,8, CHP yüzde 26, MHP yüzde 10,6 , İYİ Parti yüzde 5,5, HEDEP yüzde 9,5 , Yeniden Refah Partisi yüzde 4,3, Zafer Partisi yüzde 4,5 , Türkiye İşçi Partisi(TİP) yüzde 2,5 oy aldı.

14 Mayıs Genel seçiminde yüzde AKP yüzde 36,30, CHP 25,80, MHP 10,8, İYİ Parti 9,90, HEDEP ise yüzde 9 oranında oy almıştı.

TÜRKİYE NASIL YÖNETİLMEKTEDİR?

"Türkiye Nasıl Yönetilmektedir?" sorusunda, kötü yönetiliyor diyenler yüzde 54,9, ne iyi ne kötü yönetiliyor diyenler yüzde 18,3, iyi yönetiliyor diyenler 26,1, bilmiyorum diyenler 0,7 oranında yer aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI: DEPREME HAZIRLIK MI, RANT MI?

Afet Yasası'nın gündeme gelmesiyle kentsel dönüşüm bir süredir sosyal medyanın ve siyasetin gündemi haline gelmiş durumda.

"Kentsel Dönüşümün Amacı: Depreme Hazırlık mı, Rant mı?" sorusuna cevap veren yurttaşların, yüzde 32,9'u "kentsel dönüşüm uygulamaları depreme karşı bir önlem olarak yapılmaktadır" derken, yüzde 54,2'si "kentsel dönüşüm depreme hazırlık için değil, rant için yapılmaktadır" dedi. Bilmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 12,9 olarak açıklandı.

50+1 KOŞULU DEĞİŞTİRİLMELİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmaya açtığı, cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 kuralının değişmesine, Cumhur İttifakı ortakları BBP ve MHP dahil, çoğu siyasi parti olumsuz yanıt vermişti.

Seçmenlerin ise yüzde 37,1'i "50+1 koşulunun" değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Yüzde 51,2'si ise değiştirilmemesi gerektiğini aktardı. Yüzde 11,7'si ise 'bilmiyorum' dedi.

YARGITAY’IN CAN ATALAY KARARI

Anayasa Mahkemesi(AYM), Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı vermişti. AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etmiş ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına itirazın yer olmadığına karar vermişti.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 50,7'si, AYM kararının uygulanmamasına yargı darbesi dedi.

"Hayır Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını 'yargı darbesi' olarak görmüyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 27,5.

Bilmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 21,7.

İYİ PARTİ’NİN SEÇİM SONRASI POLİTİKALARI

Millet İttifakı'nın eski ortaklarından İYİ Parti, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası, 'müstakil' bir yola girdiğini açıklamıştı.

İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne dair CHP'nin ittifak teklifini reddetmiş, seçimlere kendi adıyla gireceğini açıklamıştı.

Ankete katılanlara, "İYİ Parti’nin 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında benimsediği söylem ve politikayı doğru buluyor musunuz?" sorusu aktarıldı.

Seçmenlerin yüzde 78,1'i doğru bulmadığını, yüzde 12,8'i doğru bulmadığını ve yüzde 9,1'i cevap vermek istemediğini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem