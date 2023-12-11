Şarkıcı Sinan Akçıl: Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum

Şarkıcı Sinan Akçıl, hükümete yakın Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a siyasetle ilgili düşüncelerini anlattı. Siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı babası gibi sevdiğini söyledi.

“NEDEN CUMHURİYET'E KARŞI OLAYIM Kİ?”

Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamalarındaki konserini iptal etmesiyle gündeme gelen şarkıcı, kendisinin “Cumhuriyet çocuğu” olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Gazze'deki insanlık dramı yaşanırken sahneye çıkmak istemedim. Ekim'de 11 konserimi iptal ettim. Gazze'de insanlar ölürken sahnede hareketli şarkı söyleyip, dans etmek istemedim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, neden Cumhuriyet'e karşı olayım ki? Sanki böyleymiş gibi algı yaratmak istediler. Ben bayrağımla sokağa çıkıyorum ama bugün konser yapmak gelmiyor içimden demiştim. Alıştım polemiklere, seneye başka sebepten polemik yaratırlar. Gülüp, geçiyorum."

“ENTELEKTÜEL BİRİKİMİM VAR, SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİM”

Siyasete girmeyi düşünebileceğini belirten Akçıl, "Aldığım eğitimden dolayı entelektüel birikimim var, ülkemi dünyada da gururla temsil edebileceğime inanıyorum. Bu yüzden siyasete girmeyi düşünebilirim. İnsani değerlere sahip çıkmak, vicdanlı olmak, insanları aşağılamamak ve milliyetçilik kırmızı çizgilerim. Son seçimlerde halkımız da tercihini bu yönde kullandı diyebilirim" dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZI BABAM GİBİ GÖRÜYORUM”

Akçıl, Sabah gazetesinde yayımlanan röportajların bir klasiği haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övme bölümünü de es geçmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı babası gibi gördüğünü söyleyen Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimi her yerde söylüyorum. Halk duygularımdaki samimiyetimi görüyor. Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım. Bazı sanatçılarımızın yalaka davranışlarını görüyorum, çok belli oluyor.

Şimdi Cumhurbaşkanını babam veya ailemden biri gibi görüyorum dediğim için de bana laf söyleyecekler ama gerçek bu. Cumhurbaşkanımız boşanma sürecinde Burcu ve benimle konuşma yapmış, 'Bu yuva yıkılmasın' demişti. Bizi de motive etmişti bu konuşması ve bir süre daha devam etmişti. Bazen bu kadar kutuplaşmayı veya bunu sev, bunu sevme gibi sert yaklaşımları aklım almıyor."

"5 YIL BOYUNCA İSTANBUL'UN BİR KAZANIMI OLMADI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de eleştiren Akçıl, sözlerine şöyle devam etti:

“Bence 5 yıl boyunca İstanbul'un bir kazanımı olmadı. Yani 'Vay nasıl güzel işler yapıldı' diyeni de pek duymadım, en azından kendi çevremde... Başkasının fikri farklı olabilir, saygı duyarım ama ben kendi gözlemimi söylüyorum. Deprem bölgesinin tam ortasında bir şehir İstanbul, buna dair şehre katkı sağlayabilecek, İstanbul'u daha da güzelleştirebilecek bir başkan olursa, kendi güvenliğim ve insanların güvenliği açısından bir tık daha rahat uyurum. Mesela Murat Kurum ismi beni heyecanlandırıyor ama finalde takdir halkındır."