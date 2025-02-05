DEM Parti'den Yeni İmralı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyla başlayan yeni süreç devam ediyor. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan iki kez İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirirken, gözler terör örgütü lideri Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrildi.

Terör örgütü lideri Öcalan'ın yapacağı açıklamayla terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor.

Öte yandan DEM Partili Pervin Buldan, ikinci İmralı ziyaretinin ardından Kandıra Kadın Kapalı Cezaevinde önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’la görüşmeye gitti.

Görüşmede terör örgütü lideri Öcalan'ın mesajını ve selamını Figen Yüksekdağ'a iletirken, son ziyaret hakkında Yüksekdağ'a bilgilendirmede bulundu.

Görüşmede, Buldan'a Figen Yüksekdağ'ın “Sayın Öcalan’ın başlattığı süreci oldukça kıymetli görüyoruz. Bu süreç, emek ve özgürlük mücadelemizin yeni bir aşaması olacaktır. Bütün samimiyetimizle arkasında duracağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.