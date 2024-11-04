DEM Parti'den AKP'ye Kayyım Yanıtı: Halkı Kandırmaya Çalışmayın

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Güler, "Hukuk devleti içinde bu türden uygulamalar geçmiş dönemlerde de vardı, ilerleyen dönemlerde de takdir edilecektir. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir. Yasal düzlemde, hukuk çerçevesi içerisinde bu uygulamalar devam edecektir, ediyor da" dedi.

Güler'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyım atamaları için 'Hukuki çerçevede geçici görevlendirme yapıldı' açıklaması çok net bir şekilde gerçeği çarpıtmaktır. Geçmişte de geçici gelenler kalıcı oldu. Geçmişte de geçici gelenler belediye meclislerini çalıştırmayıp halk iradesini ve seçim hukukunu gasp ettiler; yolsuzlukları, hırsızlıkları ve talanı kalıcı hale getirdiler.

İrade gaspını alışkanlık haline getirenlere bir kez daha sesleniyoruz; siyasi iradeye karşı kayyım atamaktan vazgeçin, halk iradesine saygı gösterin! Kelime oyunları ile yaptığınız siyasi darbenin üstünü örtmeye, halkı kandırmaya çalışmayın."

Kaynak: ANKA