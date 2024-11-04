AKP'den DEM Partili Belediyelere Kayyım Açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan gerekçeleri hatırlatan Güler, "İlgili durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı, soruşturma ve kovuşturmanın, yürüttükleri işin kamu hizmeti niteliği de taşıdığı göz önünde bulundurularak geçici bir dönem için bu değerlendirmeler yapılmış. İlgili kişiler istinaf ve yargı süreçlerinde beraat edebilir ya da cezaları kesinleşebilir. Yargılamanın selameti açısından böyle bir görevlendirme yapılmıştır..." dedi.