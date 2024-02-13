DEM Parti'de yaşananların perde arkası: 'En az hasarla atlatılması gerekiyordu, kaçınılmaz oldu'

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde sonucu en merak edilenlerin başında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı geliyor. AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü. 'Hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla ana muhalefetle yollarını ayıran İYİ Parti'de Buğra Kavuncu üzerinde anlaşma sağlanırken, bu gelişmeler sonrası kilit bir konuma gelen ve uzunca bir süre aday çıkarıp çıkarmayacağı tartışılan DEM Parti'de Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yarışa girdi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, DEM Parti'de bahse konu karara giden süreçte yaşananların perde arkasını kaleme aldı.

İlk olarak Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 18 gün süren, ancak daha sonra parti yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu vazgeçtiği adaylık niyetine değinen gazeteci, şunları kaydetti:

"DEM Parti'de, 'İstanbul'da aday çıkaralım mı, çıkarmayalım mı' tartışmaları devam ederken Başak Demirtaş'tan aday adaylığı çıkışı geldi ve artık aday çıkarma tartışmasını yerini 'Aday kim olacak?' tartışmasına bıraktı. Parti yönetiminden ve partiye etki eden diğer unsurlardan Demirtaş ismine onay çıkmaması üzerine açıklanacak aday isimleri daha önem kazanmaya başladı. Çünkü; Başak Demirtaş'ın adaylaştırılmamasının parti yönetimi ile parti tabanı arasında yaratacağı çelişkinin en az hasarla atlatılması gerekiyordu.

İşte bu noktada Meral Danış Beştaş ismi neredeyse kaçınılmaz oldu. Zira Beştaş; hem kadın kimliği ile hem parti yönetimi ile uyumlu duruşu, hem de grup başkan vekili olması nedeniyle parti tabanında tanınan sevilen bir isim. Polemikçiliği, hazır cevaplılığı, hitabetinin güçlü olması Meral Danış Beştaş'ın diğer avantajları. İstanbul'dan adaylık için gönülsüz olması, şimdiye kadar İstanbul'da hiç siyaset yapmamış ve İstanbul'da alan tecrübesinin olmaması ise dezavantajları olarak sıralanabilir.

Gelelim, Murat Çepni ismine. Çepni, sosyalist gelenekten geliyor. (Ezilenlerin Sosyalist Partisi). Geçen dönem İzmir milletvekilliği ve HDP'de Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Türkiye sol kamuoyunda pek tanınmasa da hem DEM Parti'de hem sosyalist partilerin yönetim kademelerinde sevilen, saygı duyulan bir isim."

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