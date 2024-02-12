Erdoğan İBB'nin projesini sahiplendi, CHP'li Erdoğdu'dan yanıt gecikmedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maliyetini İBB'nin ödeyeceği projesini sahiplendi. Erdoğan'a yanıt ise CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geldi.

Erdoğan İBB'nin projesini sahiplendi, CHP'li Erdoğdu'dan yanıt gecikmedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak bir projeyi sahiplendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda yapacağımız açılışlarla 4 ayrı proje kapsamında 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa, 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YANIT

Erdoğan'a yanıt CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geldi.

Erdoğdu, "Ulaştırma Bakanlığı tarafından İstanbul’da yapılan diğer metrolarda olduğu gibi bu metronun da yapım maliyetinin tamamını Sayın @ekrem_imamoglu‘nun yönettiği İBB ödeyecek. Sayın Erdoğan bu gerçeği söylemez ama olsun. Bu yatırımda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye yazdı.

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