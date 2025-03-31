DEM Parti ve AKP Arasında 10 Yıl Sonra Bir İlk! İki Partinin Heyetleri Bayramlaştı

Siyasi partiler arasındaki Ramazan Bayramı ziyaretlerinde ilk üstüne ilk yaşandı. MHP ile ilk kez bayramlaşan DEM Parti Heyeti, 10 yılın ardından AKP Heyeti ile de bayramlaşarak ikinci bir ilke imza attı. AKP Heyeti, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde DEM Parti Heyeti'ni ziyaret etti.

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Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi liderler arasındaki bayram ziyaretleri devam ederken, önemli ilkler de yaşandı. Siyasi partilerin liderleri bayramı çeşitli mesajlarla karşılarken, partilerin heyetleri arasında da sıcak temaslar devam ettirildi.

DEM Parti ve AKP Arasında 10 Yıl Sonra Bir İlk! İki Partinin Heyetleri Bayramlaştı - Resim : 1

AKP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlaşmaya gelen AKP heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı.

DEM Parti ve AKP Arasında 10 Yıl Sonra Bir İlk! İki Partinin Heyetleri Bayramlaştı - Resim : 2

DEM VE MHP ARASINDA İLK

DEM Parti heyeti, bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. DEM Parti'nin bayramlaşma heyetinde parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı.

DEM Parti ve AKP Arasında 10 Yıl Sonra Bir İlk! İki Partinin Heyetleri Bayramlaştı - Resim : 3

MHP ve DEM Parti arasındaki ilke ilişkin konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman,
‘Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perçinleşmesine inşallah vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz’ dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise ‘Son dönemde öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması buruk bir bayram yaşamamıza sebep oluyor’ diye konuştu.

10 YIL SONRA YENİDEN

2015 yılındaki bayram ziyaretinin ardından DEM Parti Heyeti ile AKP Heyeti 10 yıl sonra bir ilke imza atarak bayramlaştı. AKP Heyeti, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde DEM Parti Heyeti'ni ziyaret etti.

DEM Parti ve AKP Arasında 10 Yıl Sonra Bir İlk! İki Partinin Heyetleri Bayramlaştı - Resim : 4

DEM Parti ve MHP İlk Kez BayramlaştıDEM Parti ve MHP İlk Kez BayramlaştıSiyaset

Kaynak: ANKA

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