DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresi'ne soruşturma: Gözaltılar başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla Diyarbakır'da organize edilen toplantıya "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma açıldı.

DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresi'ne soruşturma: Gözaltılar başladı

DEM Parti'nin Diyarbakır’daki Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi’ne soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada bazı partililere gözaltı kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

KONGREYE KATILANLAR GÖZALTINDA

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, soruşturma kararı sonrası kongreye katılanlar gözaltına alınmaya başladı.

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