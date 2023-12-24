Davutoğlu AKP'ye göz kırptı: Yerel seçimlerde AKP ve MHP'ye destek şartını açıkladı

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, siyaset gündemi ısınıyor.

DAVUTOĞLU GÖZ KIRPTI

2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden giren ve ardından istifa edip Saadet Partisi ile TBMM'de grup kuran Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Davutoğlu, yerel seçimlerde iktidara göz kırptı.

DESTEK ŞARTLARI AÇIKLADI

Önümüzdeki yerel seçimlerde partinin yol haritası nasıl olacak konusunda Gelecek Partisi’nin henüz net bir ittifak kararı olmadığı belirten Davutoğlu, AKP ya da MHP'ye destek şartlarını şöyle açıkladı:

"Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz. "