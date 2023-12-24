Emekli Albay Özeller'den Coşkun Başbuğ'a 'FETÖ ağzı' yanıtı: Dik otur kamburun çıkıyor

Emekli Albay Orkun Özeller, kendisinin sözlerine 'FETÖ ağzı' eleştirisi yapan Coşkun Başbuğ'a 'Hodri meydan' diyerek, "Dik otur kamburun çıkıyor" yanıtını verdi.

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Emekli Albay Özeller'den Coşkun Başbuğ'a 'FETÖ ağzı' yanıtı: Dik otur kamburun çıkıyor

Irak'ın Kuzey'inde 2 gündür operasyonlarına ağırlık veren Türk Silahlı Kuvvetleri, şiddetli çatışmalara girdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 22-23 Aralık tarihlerinde 12 askerin şehit düştüğünü açıklarken, 13 örgüt üyesinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Emekli Albay Orkun Özeller, 12 şehit haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatları, taktik olarak da stratejik olarak da yanlış. Hulusi Akar, bu birlikleri o bölgeye soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz" demişti.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Özeller'in bu sözlerine karşı, 'FETÖ ağzı' diyerek şu yanıtı verdi:

"Bu demeci veren kişi gerçekten albaylık mı yapmış! Bu rütbeye nasıl gelmiş. Askerlik yapmış, o rütbeye gelmiş herkes çok iyi bilir ki, girmediğin yer, tehdit aldığın yer, orada bulunmadığın sürece senin için hep kanayan yara olmaya devam edecektir. Savunma hattı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır şeklinde kurulur. Devlet şu an bunu yerine getiriyor. Tehdidi yerinde yok etme işini Osmanlı yaptı, diğer Türk Devletleri yaptı, dünya böyle yapıyor. Girdiğin yerden geri döndüğünde örgüt buralara yeniden geliyor. Şimdi biz buralara girmeyelim, buralarda olmayalım demek çok açık söylüyorum FETÖ ağzıdır. Hatta ihanettir!"

CEVAP GECİKMEDİ

Özeller, Coşkun Başbuğ'un bu sözlerin yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Hodri meydan Coşkun Başbuğ. İstediğin kanalda tartışalım. Gelmeyen namerttir. İkimizin de çatışma tecrübelerini konuşalım. Ömrüm Irak Kuzey'inde geçti. Dik otur kamburun çıkıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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TSK Kuzey Irak operasyon - Metina
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