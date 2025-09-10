DEM Parti Eş Genel Başkanları, CHP Lideri Özel'i İstanbul'daki Yeni Ofisinde Ziyaret Edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’daki yeni çalışma ofisinde ziyaret edeceği bildirildi.
CHP’de Özgür Çelik başkanlığındaki yönetim, mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin kayyım olarak atanmasının ardından, partinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Bahçelievler’e taşınmasına karar verilmişti.
Eski İstanbul İl Başkanlığı binası da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ofisi olarak tahsis edilmişti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Özel’e yeni ofisinde bir ziyarette bulunacağı belirtildi.
Kaynak: ANKA
