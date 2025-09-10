DEM Parti Eş Genel Başkanları, CHP Lideri Özel'i İstanbul'daki Yeni Ofisinde Ziyaret Edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’daki yeni çalışma ofisinde ziyaret edeceği bildirildi.

Son Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanları, CHP Lideri Özel'i İstanbul'daki Yeni Ofisinde Ziyaret Edecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de Özgür Çelik başkanlığındaki yönetim, mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin kayyım olarak atanmasının ardından, partinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Bahçelievler’e taşınmasına karar verilmişti.

Eski İstanbul İl Başkanlığı binası da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ofisi olarak tahsis edilmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Özel’e yeni ofisinde bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

CHP İl Başkanlığı Yeni Adresine TaşındıCHP İl Başkanlığı Yeni Adresine TaşındıSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP DEM Parti Özgür Özel
Son Güncelleme:
Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı
Gürsel Tekin 'Liste Yok' Demişti... Binaya Giriş İzni Verdiği 31 İsim Ortaya Çıktı Binaya Giriş İzni Verdiği 31 İsim Ortaya Çıktı
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
'Saraçhane' Yargılamalarında 2. Gün! 110 Kişi İçin Bir Erteleme Daha 'Saraçhane' Yargılaması... 110 Kişi İçin Bir Erteleme Daha
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon