DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan kayyım tepkisi: “Kayyım atamak için yalan söylediler”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepkisini sürdürdü. Bakırhan, “Kayyım atadılar, sözde 'Buradan bir yerlere para gidiyormuş' dediler. Bu büyük bir yalandır. Kayyım atamak için yalan söylediler'' dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan kayyım tepkisi: “Kayyım atamak için yalan söylediler”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’ı ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

Siirt Belediyesi’nde partililere seslenen Bakırhan, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına yönelik tepkilerini dile getirmeye devam etti. Kayyıma karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Bakırhan, şöyle konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan kayyım tepkisi: “Kayyım atamak için yalan söylediler” - Resim : 1

''Bu kayyımcı anlayışı bir daha yerel yönetimlerimizi gasp etmemesi için el birliği ile mücadele edeceğiz. Bu gaspçı anlayışı kesinlikle bu coğrafyadan, bu topraklardan göndereceğiz, tabela partisi yapacağız. Kayyım atadılar, sözde 'Buradan bir yerlere para gidiyormuş' dediler. Bu büyük bir yalandır. Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok, bizim de Siirt halkının tek kuruşunu bir yere göndermek gibi bir amacımız, bir derdimiz yok. Bunu sistem de çok iyi biliyordu, iktidar da çok iyi biliyordu. Ama kayyım atamak için yalan söylediler. Peki, ne yaptılar? Kayyımlarını getirdiler. Önce belediyenin önüne beton duvarlar koydular.

Kayyım efendiler ne yaptı? Kayyım yönetimi Siirt Belediyesi’ni 500 milyon lira borçlandırdı. Vicdansız herifler, borçsuz belediyeyi 500 milyon liranın üzerinde borçlandırdılar. Elinizi vicdanınıza koyun. Borçsuz hizmet eden, adaletli bir sistemin yerine kayyım atadılar, hırsızlık, yolsuzluk yaptılar. Hakkari'ye şimdi kayyım atadılar. İlk gün oradaydık, bundan sonra gaspçı, yolsuzluk ve usulsüzlük yapan kayyımcı anlayışa asla izin vermeyeceğiz. Sandık kurup, sandık sonuçlarına razı olamayanların ne inançta ne İslam'da ne insanlıkta bir yeri yok."

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Kayyım DEM Parti Hakkari Siirt
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