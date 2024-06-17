MHP, CHP'yi ziyaret etti, ılımanlaşma mesajı verildi!

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşma ziyaretleri kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar ve MHP MYK Üyesi Emine Güven Öztürk'ten oluşan heyet de CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizim kırmızı çizgimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Onun dışında her konuda konuşabilir, tartışabilir ve uzlaşabiliriz diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bugün bu bayram gününde bizi ziyaret etmesinden dolayı oldukça mutluyuz, memnunuz" dedi.

"SON DERECE KIYMETLİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, "CHP bu ülkenin köklü partilerinden birisi. Zaman zaman farklı değerlendirmeler, görüş ayrılıkları olsa bile bu diyaloğun sürmesi elbette bizim için de önemli. Az önce söylediğiniz kırmızı çizgilerin tamamı bizim içinde son derece kutsal, son derece değerli kırmızı çizgilerimiz. Biz bu ülkenin birlik, bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, Anayasa'nın ilk dört maddesinde tarif edilen Cumhuriyet'in şekli, Başkenti, Milli Marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor, değerlendiriyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HEPSİ AŞILABİLİR ŞEYLER"

"Biz bu bayrak inmesin, ezan dinmesin, ülke bölünmesin diye bir mücadele eden bir siyasi partiyiz" diyen Durmaz, "Başka konularda siyaseten, gündelik siyasetin içerisinde zaman zaman ayrı da düşünebiliriz. Bunların hepsi aşılabilir şeyler. Aslolan buradaki samimiyet, samimi bir şekilde farklı anlamlar yüklemeden sürdürülen diyaloglar mutlaka son derece kıymetli" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem