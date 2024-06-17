Adalet Bakanı Tunç: Uzlaşma zeminini sağlayarak darbe anayasasından ülkemizi kurtaracağız

Adalet Bakanı Tunç Bartın'da yaptığı açıklamada yeni anayasa tartışmalarına değindi. Yeni anayasa için parlamentoda uzlaşma arayacaklarını belirten Tunç "Darbe anayasasıyla Türkiye'nin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na başlama ayıbından inşallah ülkemizi kurtaracağız" diye konuştu.

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Adalet Bakanı Tunç: Uzlaşma zeminini sağlayarak darbe anayasasından ülkemizi kurtaracağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Bartın İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Tunç, burada yaptığı açıklamada ülke gündemini değerlendirdi.

4 yıllık süre içerisinde ülkeyi yeni, demokratik ve sivil anayasaya kavuşturmanın mücadelesi içerisinde olacaklarını anlatan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Darbe anayasasıyla Türkiye'nin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na başlama ayıbından inşallah ülkemizi kurtaracağız. Bunun için tabii ki Meclis'te başlayan çalışma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, siyasi parti liderleriyle görüşmelerini gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye devam ediyor. Tüm kesimlerin görüşlerini de alarak, parlamentoda uzlaşma zeminini sağlayarak darbe anayasasından ülkemizi kurtaracağız inşallah. Buna inanıyorum çünkü anayasamızı darbecilerin yazdırmış, demokratik ortamda yazılmamış ve darbe sonrası halkın temsilcilerince hazırlanmamış olması bile tek başına değişiklik sebebidir."

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Anayasa'da bugüne kadar milletin onayıyla "kamu denetçiliği, bilgi edinme hakkı, kadın haklarının güçlendirilmesi, çocuk haklarının güçlendirilmesi, sıkıyönetimin kaldırılması, darbecilerin yargılanmasının önünün açılması ve Milli Güvenlik Kurulunun sivilleştirilmesi" gibi birçok yapısal reformu hayata geçirdiklerini anlatan Tunç, tüm bu değişikliklerin Anayasa'daki yeknesaklığı bozduğuna dikkati çekti.

Tunç, Türkiye'nin yönetim sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha demokratik yapıya kavuştuğunu belirterek, "Cumhuriyeti güçlendiren, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirleyebildiği sisteme, koalisyonları, istikrarsızlığı geride bırakan bir yönetim sistemine de adım attık. Tüm bu değişiklikler sonrasında yine uyum yasalarıyla önümüzdeki 4 yıllık sürede demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, daha da korumayı güçlendiren anlayışla inşallah yeni anayasayı, milletimize olan görevimizi yaparak inşallah gerçekleştiririz. Bütün temennimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

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