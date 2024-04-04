Davutoğlu'ndan yüzde 0,07 oy alan partisi için karar: 'Radikal bir değişim' gerçekleştirecekler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

Davutoğlu, halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi seçimde ülke genelinde 34 bin oy almış, bunun oransal karşılığı ise %0,07 olmuştu.

'OBJEKTİF VE ADİL DEĞİL'

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki ilk seçimin sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Davutoğlu, seçimin barış içinde gerçekleştirilmesinin demokrasi için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Parti olarak seçimden paylarına düşen dersi almak zorunda olduklarını ifade eden Davutoğlu, zor şartlarda aday olup fedakarca mücadele veren partisinin bütün adaylarına teşekkürlerini iletti.

Davutoğlu, son derece sınırlı ve odaklı yerlerde seçimlere katılma kararı aldıklarını, bazı seçim bölgelerinde de adayların niteliklerine bakarak farklı parti adaylarına da destek verdiklerini bildirdi.

Seçmen bölgelerinin yüzde 10'unda ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünün yaşadığı yerlerde seçime girdiklerini kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin her yerinde seçime giren partilerle yapılan oransal karşılaştırmaların objektif ve adil olmadığını savundu.

'HALKIN RADARINA GİREMEYEN BİR SİYASİ PARTİNİN TEORİK ÇALIŞMALARLA NETİCE ALABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, bu durum bizim de gereken dersleri çıkarmamız gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Türkiye'nin içine girdiği kriz sarmalından çıkabilmesi için kapsamlı bir öz eleştiri ile neşteri önce kendimize atmak zorundayız. Halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesi mümkün değildir. Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık."

Kaynak: AA