İYİ Parti'de Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu! Adaylığını resmen açıkladı

Seçimli genel kurul kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu.

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İYİ Parti'de Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu! Adaylığını resmen açıkladı

İYİ Parti’de 31 Mart’ta yaşanan yerel seçim başarısızlığının ardından sular durulmadı. Eleştiri okları başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere, kurmaylara çevrildi. Akşener’in seçimli genel kurula gideceklerini açıklamasının ardından, ilk rakibi de belli oldu.

Türkiye genelinde de yüzde 3,77 oranında oy alan İYİ Parti, İstanbul’da da yüzde 0,63 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini de altıncı sırada tamamladı.

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İLK RAKİBİ BELLİ OLDU

Akşener’in genel kurul kararını açıklamasının ardından ilk rakibi de belli oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, adaylığını resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kodaz, “İYİ Partimizin Olağanüstü Kurultay kararı aldığını Sayın Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti Gene Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım” ifadelerini kullandı.

HEZİMETİN ARDINDAN PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Seçimlerin ardından İYİ Parti’de ilk istifa Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, istifasını açıklarken, Akşener’i de istifaya davet etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da dün görevlerini bıraktı.

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İYİ Parti Meral Akşener Kurultay Yerel Seçim Buğra Kavuncu Bilge Yılmaz
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