YSK'den Isparta ve Çorum için 'ret' kararı: Oylar yeniden sayılmayacak

Aksu ve Uğurludağ ilçelerine yapılan oyların yeniden sayılması itirazları, YSK tarafından reddedildi.

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YSK'den Isparta ve Çorum için 'ret' kararı: Oylar yeniden sayılmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

YSK, CHP'nin Isparta'nın Aksu, MHP'nin ise Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararlara yapılan itirazları görüştü.

Kurul, her iki talebi de yerinde görmeyerek reddetti.

YSK, yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: ANKA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Isparta Çorum
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