Çiçeği burnunda belediye başkanı Lal Denizli: Çeşme'ye kadın eli değecek

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 53.74 oy oranı ile Çeşme Belediye Başkanı seçilen CHP’li Lal Denizli, mazbatasını aldıktan sonra belediyede düzenlenen devir teslim töreniyle resmen görevine başladı.

Törene, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, ilçe seçim kurulu üyeleri, çok sayıda partili ve yurttaş da katıldı.

Törende konuşan önceki dönem Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, şunları söyledi:

“Pırıl pırıl bir bahar gününde, sizin ışıl ışıl yüzlerinizle bir kez daha buluşmak çok güzel. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçiminde ülkemizin dört bir köşesinde Mustafa Kemal'in ışığı yeniden güneş gibi doğdu. 31 Mart akşamı umutlarımız çiçek açtı. Ciğerlerimize gökyüzü doldu. Yurdumuza çöken o kör karanlığın yırtıldığını hissettik. Yarınlara yine, yeniden, inançla ve umutla bakmaya başladık. Bugünün geleceğine, inancımızı bin an bile yitirmemiştir. Sizinle birlikte yan yana omuz omuza bu inançla çalıştık. Her zaman, her fırsatta söyledim. Çeşme benim ailem, Çeşme benim yuvam. Ekip arkadaşlarım, meclis üyelerim, Çeşme Belediyesi’nin tüm emekçileriyle, büyük Çeşme ailem için 7/24 emek vermenin gururunu, ömrüm boyunca göğsümde bir madalya gibi taşıyacağım ve bugün huzurunuzda görevimi partimizin genç bir neferine, çağdaş bir Cumhuriyet kadınına, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanına teslim ediyorum. Kardeşim, yeni başkanımız Lal Denizli'nin sizler için tüm gücüyle çalışacağına Kemalist devrimlerin ışığında, Çeşme'mizi daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ne zaman ne konuda olursa, yanı başınızda olmaya, iyi günde, kötü günde, büyük Çeşme ailemle omuz omuza yürümeye devam edeceğim.“

Oran, “Büyük bir gururla ve onurla teslim ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diyerek belediye başkanlığı mührünü Denizli’ye teslim etti.

'BİZLERE DÜŞEN GÖREV ÇEŞME'Yİ GÜZEL GÜNLERDE BULUŞTURMAK'

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise M. Ekrem Oran başta olmak üzere daha önce görev yapmış tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek şunları söyledi:

“Onlar bizlere bir Çeşme taşıdılar. Şimdi bizlere düşen görev koyulan herkes taşın üstüne daha da fazlasını ekleyerek Çeşme'yi güzel günlerde buluşturmak. Bugün mazbatamı alırken duygusaldım. Duygusallığımın birinci sebebi zor ve yorucu bir yoldan gelmiş olmamdı. Kolay olmadı. İnsanlar bazen verilen görevlerin tepeden inme veya işte bir şekilde torpille olduğunu düşünüyor ama benim hikayem öyle değil, öyle olmadı. Gerçekten her bir anında çalışarak, asla vazgeçmeyerek, en umutsuz günlerde dahi yürümeye devam ederek bugün burada bulunuyorum.”

'ÇEŞME'YE KADIN ELİ DEĞECEK'

Denizli, “Çeşme'yi katılımcı demokrasi yönünde halka dokunan halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir yönetim anlayışı için en iyi dönem bekliyor. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çeşme'ye kadın eli değecek ama Çeşme'ye bir kadının eli değerken arkasında sizler başta olmak üzere kıymetli belediye emekçilerimiz başta olmak üzere güzel yürekli birçok insan olacak. Biz de bu nedenle yıllardır benim yaşadığım gibi diğer partili yol arkadaşlarımın yaşadığı gibi şunu yapmayacağız. Belki bütün bu krediler bana yazılacak ama hiçbiri benim eserim olmayacak. Bizim eserimiz olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın” dedi.

'HALKI KUCAKLAYAN ONLARIN İYİ GÜNÜNDE DE KÖTÜ GÜNÜNDE DE YANLARINDA OLACAĞIMIZ BİR ANLAYIŞ BENİMSEYECEĞİZ'

Verdikleri her sözün arkasında duracaklarını söyleyen Denizli, “Zaten tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğimizi defalarca söyledim. Bu sözümün de arkasındayım. Oldu da yolda bir şey ters gitti, konuştuğumuz bir şey hayata geçmedi. Bunu da tıpkı oy isterken insanların yüzüne bakarken yapamadığımızda da kaçacağımız bir anlayışla değil, neden hayata geçiremediğimizi anlatacak bir anlayışımız olacak. Halk kale alınmak istiyor. Yıllardır yaşadığımız en büyük sıkıntı buydu zaten kale alınmamak ve bunun gerekli cevabını halkımız 31 Mart gecesi Türkiye haritasını kırmızıya boyayarak verdi. Biz sorumluluklarımızın bilincinde, halkı kucaklayan çocukları, kadınları, gençleri, erkekleri, yaş almışları kucaklayan onların iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olacağımız bir anlayış benimseyeceğiz” diye konuştu.

'GÜZEL BİR YOLA ÇIKTIK'

Güzel bir yola çıktıklarını ifade eden Denizli, “Yolu birlikte yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz. Bizimle yolu yürümeyen ama yolumuzu güçlendirmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Benim için düşmanlık yok. Bu sözü seçim sürecinde de söyledim. Bugün de söylüyorum. Bizimle yol yürümemiş ve hatta bize oy vermemiş herkes yolumuzun parçası olacak olmalı ancak böyle olursa mücadelemizi büyütürüz. Ancak böyle olursa Türkiye'de partimizde başlayan değişimi Türkiye'nin dört bir yanına sarabiliriz. Bu nedenle lütfen düşmanlıkla değil yola çıktığımız gibi sevgi hoşgörüyle ve anlayışla yapalım bunu. Her birinizin bu konudaki anlayışına desteğine sonuna kadar ihtiyacım olacak” dedi.

PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDI

Belediye başkanlığı görevine gelmesi ile 14 yıldır taşıdığı parti rozetini çıkaran Denizli, “Bugün en zoru bu olacak. 14 senedir gururla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi rozetini 5 sene boyunca çıkarıyorum. Her zaman söylediğim gibi sokakta bana sarılan, hayatımızda hiç partine oy vermedik için ilk defa senin için oy veriyorum diyen kişinin de oyu en az senelerdir partimiz için emek veren insanların oyu kadar kıymetli ve değerli. Bu nedenle şu anlayışı unutmayacağız. Belediye bir siyaset yapma yeri değil. Tabii ki ülkemizi ilgilendiren, toplumumuzu ilgilendiren konularla ilgili fikrimizi söylemekten asla geri durmak değil bu. Fikrimizi her anlamda söyleyeceğiz. Adaletsizliğe, antidemokratik her türlü uygulamaya karşı duruşumuz dik olacaktır. Bize yakıştığı gibi. Ama verdiğimiz hizmetten bütün her şey yararlanacak. Görüşü her ne olursa olsun bizimle, bize oy vermiş veya vermemiş bütün vatandaşlarımız bizimle bu yolu yürüyecek, eşit hizmet, eşit temsiliyet alacaktır. Son olarak tıpkı mazbatamı alırken söylediğim gibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dediğimiz gibi ‘her zaman açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim’” diyerek sözlerini tamamladı.

