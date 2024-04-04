CHP, Saray'da seçimi kazanan DEM Partili isme itiraz eden üyesini ihraç etti
CHP, Van'ın Saray ilçesinde seçimi kazanan DEM Partili Davut Acar için Van İl Seçim Kurulu'na başvuran yöneticisini partiden ihraç etti.
Van'ın Saray ilçesinde seçimi kazanan DEM Parti’nin Eş başkan adayı Davut Acar'ın "seçilme yeterliliğinin olup olmadığının araştırılması" için İlçe Seçim Kurulu'na başvuran CHP’li yönetici hakkında karar verildi.
Saray'da DEM Parti'nin Belediye Eş başkanı Davut Acar'ın "seçilme yeterliliğinin olup olmadığının araştırılması" için İlçe Seçim Kurulu'na başvuran CHP Saray İlçe Başkanlığı yöneticisi Yasin Arslan, partisinden ihraç edildi.
Karar, CHP Van İl Başkanlığı'nda oy birliğiyle alındı.
İlçede yapılan Seçimde DEM Parti yüzde 51, CHP ise yüzde 28 oy almıştı.
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