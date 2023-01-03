Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'yla görüştü

Altılı Masa toplantısı öncesinde liderler turuna başlayan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, bugün iki lideri daha ziyaret etti.

İlk olarak Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir araya gelen Davutoğlu, Twitter paylaşımında "Altılı Masa toplantısı öncesinde liderler turumuzu Deva Partisi Genel Başkanı Sn. Ali Babacan'ı ziyaret ederek sürdürüyoruz. Nazik ev sahipliği için Sn. Ali Babacan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla da görüşen Davutoğlu, "5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Merkezimizde gerçekleştireceğimiz Altılı Masa toplantısı öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’yla da bir araya geldik. Nazik ev sahipliği için Sn. Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.