İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu bir kez daha kameraların karşısına geçiyor

İçişleri Bakanlığı, "İBB'ye bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğunu" öner sürmüş, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmişti.

İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİYOR

Söz konusu soruşturmaya ilişkin geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın da kameraların karşısına geçerek konuşacak.

İmamoğlu'nun açıklama yapacağını Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu.

Ongun, '''Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak'' ifadelerini kullandı.