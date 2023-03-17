Davutoğlu: Allah aşkına Japon için kader olmayan niçin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için kader olsun?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda," Allah aşkına söyleyin bana, Japon için kader olmayan niçin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için kader olsun?" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası uygulanan politikaları eleştiren video mesaj yayınladı. Depremden etkilenen bölgelere yardıma giden vatandaşların görüntüsünün de yer aldığı videoda Davutoğlu'nun şu ifadeleri yer alıyor:

"Millet vicdanı harekete geçti. Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Islahiye'de, Kırıkhan'da, İskenderun'da, Samandağ'da... Heryerde. Ama millet vicdanını yaralayan da oldu. Bahçeli'nin milleti azarlamasından tutun, depremzedeye sırtını dönen bakandan, en yakınındaki Adıyaman'ın sokağını göremeyen validen, çadır satan Kızılay başkanına kadar, millet vicdanında derin yaralar açan manzaralara şahit olduk. Bu iktidar sahipleri arkadaşlar, kendi güçleri kalıcı milletin vicdanı geçici zannederler. Devleti yönetenler eğer üç gün vatandaşını yalnız bırakmışsa, yönetici kadronun meşruiyeti geçersiz demektir.

"KİMSE KAÇAMAZ"

Daha bundan 10 yıl 11 yıl önce deniz aşırı bir operasyonu başarıyla yapan bir devlet kapasitesi , bir taraftan Hatay'ı günlerce sahipsiz bırakan, Adıyaman'ın neredeyse haberini alamayan bir devlet anlayışı. Cumhurbaşkanı dünya lideri ilan edilen bir yerde devlet sele sürüklenip giden vatandaşlarını seyretmek durumunda kaldı. Bunlar devletin kurumlarının içini boşalttı. Devleti kendi çiftlikleri zannederek her bir kuruma yakınlarını doldurmayı kadrolaşmayı marifet bildi. Nereden nereye geldiğimizin tablosu bu. Bu yüz kızartıcı tablonun da sorumluları belli. Kimse kaçamaz. Kimse asla dini değerlerimizi istismar ederek bu bir kaderdir diyemez arkadaşlar. Japon için kader olmayan niçin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için kader olsun? Allah aşkına..."