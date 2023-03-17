Demirtaş'tan Erdoğan'a: Yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla

Selahattin Demirtaş, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Bu kadar "yok"ların varken aday olamazsın. Siyaseti bıraktığını açıkla" dedi.

Demirtaş'tan Erdoğan'a: Yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Aday olamazsın" dedi, siyaseti bırakma çağrısı yaptı. 

"Ülke nefes alsın" diyen Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın.

Ha, ille de “Tarihi bir seçim hezimeti yaşamak benim de hakkım” diyorsan hakkını teslim edeceğimizden kuşkun olmasın."

Demirtaş bir diğer paylaşımında ise "Diploman yok. Yeniden adaylık hakkın yok. Binlerce insanın ölümünden sorumlusun, utanman yok. Ülkeyi yoksulluğa boğdun, yatacak yerin yok. Bu kadar "yok"ların varken aday olamazsın" ifadelerini kullandı. 

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