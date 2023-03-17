Erdoğan'ın Şimşek'i ekonominin başına getireceği iddia edilmişti : AKP'li Bulut Reuters'ı yalanladı

Reuters AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını belirtmişti.

AKP'DEN YALANLAMA

Söz konusu habere ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, açıklama yaptı.

İddiaları yalanlayan Bulut, "Sevgili Dostlar, Her fırsatta Türkiye aleyhine haber yapmak ve özellikle kafa karışıklığına yol açmak adına haberler kurgulayan Reuters, yine bir skandala imza atmış ve Parti beyannamelerini elde ettiği iması yaparak, başarıyla uygulanan mimarının ve uygulayıcısının bizzat Sn.CUMHURBAŞKANIMIZ olduğu “TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ”nin terk edileceğini ve eski tip ortodoks “faiz yükselt” modeline geri dönülerek “küresel emperyal kurumlara” uyma taahhüdüne girileceğini iddia etmiş.

Amerika’daki gelişmeler ve tartışmalar Ortodoks neo liberal modellerin çöktüğünü ortaya koyarken,faiz yükseltmenin bir araç olmadığı kanıtlanırken, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU MODELİN “eskiye dönüş amacıyla” terk edileceğini iddia etmek külliyen yalan, manipülasyona yönelik bir adım ve kötü niyettir" ifadelerini kullandı.