LeMan'dan Muharrem İnce kapağı: "O zaman dans"

LeMan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamasını kapağından eleştirdi.

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LeMan'dan Muharrem İnce kapağı: "O zaman dans"

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamasını kapağına taşıdı.

Kapakta, Tuncay Akgün imzalı karikatür yer alırken, İnce’nin adaylığı, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un verdiği anlaşılıyor.

Elinde "Trol" başlıklı bir dosya tutan Altun, Erdoğan’a “Efendim, İnce adaylığını açıkladı. TikTokçu Z kuşağı da anketleri kıpırdattı biraz” derken, Erdoğan “O zaman dans” yanıtını veriyor.

Söz konusu kapak şöyle:

LeMan'dan Muharrem İnce kapağı: "O zaman dans" - Resim : 1

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