Çakıcı'dan 'fotoğraf' açıklaması: Yılmaz ile samimi duygularımı dondurdum, Aydoğan basın danışmanım değil

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Orgeneral Arif Çetin’i ziyaret eden Ferhat Aydoğan'ın basın danışmanı olmadığını söyledi, "Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet diyor, bilemem" dedi.

Çakıcı'dan 'fotoğraf' açıklaması: Yılmaz ile samimi duygularımı dondurdum, Aydoğan basın danışmanım değil

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le fotoğraf paylaşan ve 'basın danışmanı' olarak bilinen Ferhat Aydoğan ile ilgili açıklama yaptı. 

Ferhat Aydoğan, 'Çakıcı'nın adamı' olarak bilinen Selahattin Yılmaz ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Maraş'taki Harekat Komutanlığında ‘ziyaret’ etmiş ve sosyal medyadan birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.

Çakıcı’nın danışmanından Jandarma Genel Komutanı Çetin'e 'ziyaret'Çakıcı’nın danışmanından Jandarma Genel Komutanı Çetin'e 'ziyaret'Güncel

 O fotoğraflar gündem olunca Alaaddin Çakıcı'dan açıklama geldi.

Ferhat Aydoğan'ın basın danışmanı olmadığını belirten Çakıcı, "Ferhat Aydoğan benim basın danışmanım değildir, yalnızca benim haberlerimi yapmıştır gazeteci olarak. Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet diyor? Jandarma Genel Komutanımız üzerinden hükümeti mi yıpratmak istiyor bunu bilemem" dedi.

Çakıcı Selahattin Yılmaz ile 'samimi duygularını dondurduğunu', sadece 'merhaba'ları kaldığını yazdı.

Alaattin Çakıcı, "Benimle herkes fotoğraf çektirmiştir. Bunların bazıları sevgi amacıyla, bazıları da kötü niyetle kullanılmış olabilir" dedi.

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