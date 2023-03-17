İşte yargının geldiği durum: Kumpastan tutuklanan hapiste, tutuklayan hakim serbest

Türkiye’de yargı, adaleti sağlamak ve yurttaşların haklarını korumaktan çok; gücü ele geçirenlerin sopası oldu. Fethullahçılar ile AKP’nin kol kola olduğu yıllarda, sahte belge-dokümanlar, yalancı gizli tanıklar kullanılarak binlerce isim yargılandı yüzlercesi kumpasla hapis yattı. Fethullahçı hakim-savcıların tasfiye edildiğinin söylendiği günlerde AKP’ye yakın yargı mensupları da “kumpas” olarak adlandırılan süreçlere imza attılar.

AKP’nin, Fethullahçılarla yol yürümeyi bıraktıklarını söyledikleri 2013’teki 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının ardından devam eden davalar; AKP’nin aynı yolda yürümeye devam ettiğini gösterdi. Bu davalardan biri 28 Şubat’tı.

FETÖ’NÜN MİRASI AKP YARGISI TARAFINDAN DEVRALINDI

Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın 27 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından soruşturması başlatılan, iddianamesi FETÖ suçlamasıyla tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan 28 Şubat davası, AKP tarafından devam ettirilen bir kumpas dava olarak adlandırıldı.

28 Şubat davası ile ilgili olarak sahte isimli kişiler, TSK’dan FETÖ nedeniyle ihraç edilecek olan Tamer Tatar’a bazı CD ve belgeleri kargo ile gönderdi. Tatar da bu belgeleri dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Savcı Hüseyin Ayar'a iletti. Ayar da belgeleri FETÖ'den firari olan eski Başsavcıvekili Fikret Seçen'e; Seçen de dönemin özel yetkili savcısı Mustafa Bilgili’ye iletti.

FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası alacak olan Mustafa Bilgili de bu belgelerle, “BÇG – 28 ŞUBAT” adını taşıyan bin 309 sayfalık iddianame hazırladı.

Ancak aradan geçen sürede 28 Şubat davasında belgeleri teslim edenler sahte isimli, evrakları iletenler FETÖ mensubu, iddianameyi yazan savcı kumpasçı, davaya dayanak gösterilen CD’lerin ise bilirkişi heyetinin çalışması sonrası delil niteliği taşımadığı ortaya çıktı.

KUMPAS DEVAM ETTİ, VURAL AVAR HAPİSTE YAŞAMINI YİTİRDİ

28 Şubat davasının kumpas olduğu raporlarla tespit edilmesine rağmen AKP’ye yakın yargı mensupları tarafından skandal kararlara imza atıldı. Yargıtay’ın kararıyla emekli askerlere müebbet hapis cezası verildi, 80 yaşında üzerindeki 8 emekli komutan hapse gönderildi.

Bu süreçte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan emekli Korgeneral Vural Avar, hapsedildiği cezaevinde 84 yaşında sağlık sorunlarından dolayı yaşamını yitirdi.

Fethullahçıların kumpaslarını devam ettiren AKP yargısının eline kan bulaşırken, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgenaral Yıldırım Türker (82), emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak 500 günü aşkın süredir tutuklu bulunuyor.

BALYOZ DAVASI DA DEVAM ETTİRİLDİ: SEDAT PEKER SAVCISI GÜLEREK CEZA İSTEDİ

28 Şubat davasında hükümlü olan Çetin Doğan, yeniden görülmeye başlanan FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik en büyük kumpaslarından olan Balyoz davasında da yargılanıyor.

Fethullahçıların yaptığı 15 Temmuz darbe girişiminden 5 yıl sonra, kapatılan Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararını bozdu. Balyoz davası, 31 Mart 2015'te 236 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar verilen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.

Yeniden görülen Balyoz davasında, Sedat Peker’i makamında ağırladığı iddia edilen Savcı Alim Yaşar, gülerek 28 Şubat davasında tutuklu bulunan Doğan’ın da aralarında bulunduğu 80 yaşın üzerindeki emekli generaller hakkında hapis talep etti.

MAĞDUR EDİLEN İSİMLER HAPSE ATILDI, KUMPAS KURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Fethullahçıların mirasını devralan, sahte belgelerle hapis yatan isimleri tekrar cezaevine gönderen AKP yargısı, geçmişte kumpaslara imza atan hakim ve savcıları ise tahliye etmeye devam etti.

Devam ettirilen kumpaslarla hapse mahkum edilen Çetin Doğan’ı, “Balyoz Güvenlik Harekat Planı” davasında yıllar önce iki kez tutuklayan eski İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakimi Ali Efendi Peksak hakkında tahliye kararı verildi.

FETÖ’nün haberleşme programı 'ByLock sistemine toplamda 26 bin 224 kez bağlandığı belirlenen, duruşmalarda Balyoz kumpasını savunan Peksak, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dün görülen duruşmada, Peksak’a iyi hal indirimi kullanarak 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme. 20 Temmuz 2016’dan beri tutuklu olması üzerine Peksak’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Dönüp bakıldığında, yıllar önce kumpas kuranlar tahliye ediliyor yine yıllar önce kumpasla hapis yatanlar tekrar tutuklanıyordu. Hukuk, adaleti sağlamak ve yurttaşların haklarını korumaktan çok birilerinin sopası olarak kullanılmaya devam ediliyordu.