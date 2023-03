Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle düzenlenen IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’de düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzgi Fuarcılık Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Hisarcıoğlu, odaların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler ve sektör temsilcileri katıldı.

SANAYİCİLERE TEŞEKKÜR

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, üretimleriyle ülkeye katma değer ve istihdam yaratan tüm sanayicilere teşekkür etti. Başkan Vekili Özuslu, “Böyle bir fuarda sanayicilerle beraberiz. Ürettikleri için katma değer ve istihdam yarattıkları için elleri öpülecek insanlarla beraberiz. Geçen yıl burada İZFAŞ 30 fuar yaptı. Bu İzmir’in daha çok tanıtımı ve ticaret demektir. Bu açıdan iyi ki bu fuar alanı yapılmış, yapanlardan Allah razı olsun. Biz de bu alanı büyüterek, herkese dokunarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu fuara katkı sunan her kim varsa, buraya bir tuğla koyan kim varsa teşekkür ediyorum” dedi.

ÜRETİRSEK VAR OLACAĞIZ

İktisat Kongresi’nin yüz yıl sonra tekrar İzmir’de toplandığını, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde, sanayicisiyle tüccarıyla, üreticisiyle köylüsüyle ülkeyi kalkındırmak için elini taşın altını koyan herkesin bir araya geldiğini vurgulayan Özuslu, “Bu çok kıymetli. Çok büyük bir deprem yaşadık. Doğal felaketler, depremler olacaktır; İzmir’i de bekliyor, bilim insanları söylüyor. İzmir’de de diri faylar var. Depremden bölgedeki sanayiciler de etkilendi. Türkiye’nin büyük oranda sanayi merkezleri olan İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir gibi bölgelerde deprem olduğunda buna ne kadar hazırız diye sormalıyız. Sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri yönetimleri de sormalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz yapı risk tespiti yapıyoruz. Bunu yaptırın. Önlem alalım. Bayraklı’da incelenen 33 bin binanın yüzde 70’inin mühendislik hizmetleri ve depreme dayanıklılık açısından yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Bundan sonra yapacağımız her fabrikayı daha dayanıklı yapalım. Olası bir depremde sanayi ve üretim ayakta kalsın. Çünkü üretirsek var olacağız. Depremin can kayıpları yanında ekonomik yıkıntı da yaşanır ki bunun altından kalkmak çok zordur” diye konuştu.

BU FUAR ÇOK ÖNEMLİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kendisinin de makine üreticisi olduğunu belirterek, “Makinelerin girmediği yer yok. Hayatımızın her alanında, her noktada her şeyde, her ihtiyaçta makineler var. Un öğütmeden tutun ayakkabı üretmeye, telefon ürütmeye kadar her alanda. Bu fuara geldiğinizde makinecilerin hayatını kolaylaştıran firmalar var içeride. Makine ihracatı ve ithalatında aradaki farkı kapatmayı planlıyorsak bu fuarın önemi çok büyük. Bu aradaki teknoloji farkını kapatacak firmalar içeride. Bir makineci olarak hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere çok açığız, ihracatı artırmakta bunun çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Tüm makinecileri fuara bekliyoruz. El ele sektörü daha iyi noktalara ulaştırmak için çalışıyoruz ve bu yıl ilki düzenlenen fuarın daha nicelerinin olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ARTIYOR

İzgi Fuarcılık Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Hisarcıoğlu da “Türkiye son yıllarda makine üretiminde ve ihracatında önemli bir sıçrama kaydetti. Bunun yanı sıra üretim kapasitelerinin artmasına paralel olarak da ithalatta da yükseliş trendi devam etmekte. Bugün tüm makine ihracatımız 25 milyar dolar eşiğini aşarken ithalatımız ise 37 milyar olarak gerçekleşmiş durumda. İhracatın ithalatı karşılama oranı, her geçen gün artmakta. Önümüzdeki yıllarda ithalat ve ihracat arasındaki makasın azalacağı öngörülmekte. Ayrıca makine sektörümüzün mobilyadan tekstile, gıdadan medikale, kuyumculuktan madenciliğe, otomotivden birçok farklı alana kadar ihracatını yapmış olduğumuz her türlü endüstriyel üretimlerde de bugün dokunuşunu görüyoruz. IMATECH fuarımızın, katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin beklentilerini karşılayacağını umut ediyoruz. Tüm katılımcı firmalarımıza başarılar dileriz” diye konuştu.

114 FİRMA KATILDI

Dört gün sürecek fuarda, temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı yer alıyor. Türkiye’nin farklı illerinden katılımcıların yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmaların da yer aldığı fuarda, bu firmaların 200’den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluşacak. IMATECH Fuarı Fuar İzmir B Hol’de 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık. Fuarı, ülkemizin dört bir yanından ve Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fransa, İrlanda, Kazakistan’ın aralarında bulunduğu 18 ülkeden binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ KURULACAK

Sektörde öncü firmaların katıldığı fuarda, ziyaretçiler; makineler ve sistemlerle ilgili bilgi edinme, yeni ürün, hizmet ve teknolojileri keşfetme, ürün ve hizmetlerin kalitesini karşılaştırma fırsatını bulacak. Fuarda yer alan ürün ve hizmetler, ziyaretçilerin işletmelerinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasına da yardımcı olacak. İkili görüşmeleri ile ticari anlaşmalara da zemin hazırlayacak IMATECH Fuarı, yeni iş birlikleri kurulmasının yanı sıra sektörün yıllık ticaret hedeflerine ulaşmasına, iş hacmini artırmasına, ihracatı büyütmesine ve istihdama da katkı sağlayacak. Fuarla ortaya çıkan potansiyel ile sektörün büyümesi, uzun vadede kent ekonomisine katkı sağlanması ve yeni yatırım olanaklarının ortaya çıkmasına olanak sağlaması hedefleniyor.