Nüfus Genel Müdürlüğü'nden ikamet açıklaması

Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres beyanı işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Mart saat 23:59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır" denildi.

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Nüfus Genel Müdürlüğü'nden ikamet açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların adres beyanı yapabilmeleri için nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59’a kadar açık bulundurulacağını duyurdu.

Adres servisleriyle ilgili tüm işlemlerin ise randevusuz gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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