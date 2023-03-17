‘Mezar evin’ sigorta parasına banka el koydu: Krediyi de depremzedenin hesabından çekti

Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehirde yıkıma neden olan 7,6 ile 7,8’lik depremler nedeniyle son açıklanan rakamlara göre 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde binlerce insan çadır ve konteyner kentlerde yaşamını sürdürürken, kredi çekerek yıllara yayılan taksitlerle ev alan depremzedeler de kredi borçlarıyla karşı karşıya kaldı.

NAİM ÖZPOLAT: VAKIFBANK’TAN EKSPER GELDİ, EV İÇİN 1 MİLYON LİRA KREDİMİZ ONAYLANDI

Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'ın haberine göre, Şanlıurfa Balıklıgöl Hastanesi’nde ortopedi uzmanı olarak çalışan hekim Naim Özpolat, 2022 yılının Haziran ayında memleketi Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki İbrahimli semtindeki Pamukkale Apartmanı'ndan bir daire aldı. 1 milyon 850 bin TL’ye alınan ev için Vakıfbank’tan 1 milyon TL kredi çekildiğini söyleyen Naim Özpolat, "Evi alırken Vakıfbank’a kredi çekmek için başvurduk. Vakıfbank’tan eksper geldi eve baktı ve 1 milyon kredimiz onayladı. Paranın üstünü de tamamlayarak evi aldık. 7-8 ay geçti taksitlerimizi ödüyorduk, ayda 16 bin 500 TL olarak ödemesi devam ediyordu. Evde amcamlar oturuyordu" dedi.

"27 KİŞİYE MEZAR OLAN BİNADA, 2 YARALIMIZ VE 1 CENAZEMİZ VAR"

7 katlı ve 2000-2005 yılları arasında yapılan Pamukkale Apartmanı 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldığını anlatan Hekim Özpolat, 27 kişiye mezar olan Pamukkale Apartmanı için şunları söyledi:

"Ev üst katta olduğu için amcamın bir oğlu öldü, diğer oğlu ve yengem yaralı olarak çıktı. Yengem de bir hafta kadar yoğun bakımda kaldı sonra çıktı ayağında kırığı vardı böbrek yetmezliğine başlamıştı tedavi gördü. Önce Gaziantep üniversitesinde sonra bostan hastanesinde. Daha sonra o da çıktı."

‘İÇİNDEN CENAZEMİZİN ÇIKTIĞI EVİN PARASINI VAKIFBANK BENDEN TAHSİL ETTİ’

Depremle evin yıkılmasından bir hafta sonra Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) ve bankayı aradığını ifade eden Hekim Özpolat, eksper göndererek evin yıkıldığının tespit edildiğini söyledi ve süreci şöyle devam etti:

"Deprem sonrasında Vakıfbank’ı aradım kredinin erteleneceğini söylediler. DASK’a başvurdum hasar dosyası açtılar. Türkiye Sigorta’yı aradım krediyi çekerken yapmış olduğumuz sigorta poliçelerine istinaden şöyle söylediler bana, deprem bina teminatının kredi poliçesinde 68 bin lira olduğunu, deprem eşya teminatının da 20 bin lira olduğunu söylediler. DASK’da sürecin devam ettiğini söyledi. Sonra ‘parayı hesabınıza yatırdık’ diye bir mesaj geldi DASK’tan. Sonra DASK’ı aradım. Yatırdıkları ücretin sadece 246 bin TL olduğunu söylediler. Hesapta parayı göremedim dedim. ‘Vakıfbank’a ipotekli olduğu için ev, siz parayı çekemezsiniz. Sizin hesabınıza da düşmez zaten para, Vakıfbank’ın hesabına düşer’ dediler. Vakıfbank’a gittim anlattım, onlar da ‘biz bir şey yapamayız’ dediler. Sadece kredinin ödeme gününü ikametgâhım Şanlıurfa göründüğü için sadece bir ay ertelemişler. Yani 15 Mart’a ötelemişler krediyi. Ben de talepte bulundum süreç devam ederken bari ödemeyi öteleyelim diye ama cevap gelmeden hesabımdan 16 bin 500 lira civarında parayı 15 Mart’ta hesabımdan çektiler. İçinden cenazemizin çıktığı, bize mezar olan yıkıntı evin parasını Vakıfbank benden tahsil etti. Bugün 16 bin lira para tamamen hesabımdan çekilmiş durumda. Kredinin 8 ya da 9’uncu taksidi idi yanılmıyorsam. DASK’ın verdiği parayı da bize vermediler. Dedim ki ev gitti giden evin kredisini ödemeye devam mı edeceğiz? Bankadaki arkadaşlar baktılar ettiler, sordular, ‘yapacak bir şey yok’ dediler. ‘Bir düzenleme olursa olur, olmazsa ödemeye devam edeceksiniz’ dediler."

Naim Özpolat’a, DASK tarafından ödenen 246 bin TL’ye kredi aldığı Vakıfbank tarafından el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023

Naim Özpolat’a, DASK tarafından ödenen 246 bin TL’ye kredi aldığı Vakıfbank tarafından el konuldu

“CİMER’E YAZDIM HENÜZ YANIT GELMEDİ”

DASK’tan gelen 246 bin lirayı bloke eden bankanın, bu parayı kredi ödemesi için kullanmadığını ve kendilerine de vermediğini belirten Naim Özpolat, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) yazdığını ancak yanıt gelmediğini belirtti.

Bankanın 1 milyon 850 bin lira değer biçip, 1 milyon kredi verdiği depremde yıkılan ev için sadece 88 bin lira geri ödediğini şaşkınlıkla anlatan Naim Özpolat, üstüne bir de DASK’ın ödediği 246 bin lirayı bankanın bloke tuttuğu ve bu parayı ne zaman kullanabileceğine ilişkin sorularına ise banka görevlileri tarafından da yanıt verilmediğini anlattı.

Özpolat depremden 37 gün sonra da, yıkılan ve içinden cenazesinin çıktığı evin 8’inci kredisinin kişisel hesabından çekildiğini söyledi.

“BANKADAN BİZE EN AZINDAN ARSA PAYI SİZDE KALACAK DENDİ”

Yıkılan ve biri ölü 3 kişinin çıktığı ev için şimdiye kadar 1 milyon TL ödediğini söyleyen Naim Özpolat, bankadan kendisine ‘en azından arsa payı sizde kalacak’ sözlerinden duyduğu öfkeyi şöyle anlattı:

"Ben dişimden tırnağımdan üç beş kişi derleme toparlama yıllarca çalışıp verdiğimiz paradan zaten vazgeçmişiz. Bankadan çektiğimiz krediden bahsediyoruz. Üstüne verdiğimiz paradan zaten geçmişiz. Bize dediler ki bankadan ‘en azından arsa payı sizde kalacak. Gaziantep’in ortasında yıkıldı bu ev. Adıyaman’daki Maraş’taki Islahiye’deki, Antakya’daki insanın mahallesinin içerisinde arsa payı kalsa ne olur. Hadi bizim evin arsası Gaziantep merkezînde ve çok fazla da yıkım yok. Çok fazla yıkım olan yerlerdeki insanlara ne olacak? Madem DASK sigorta yaptırıyoruz o zaman 2-3-5 milyona satılan evlere 200-300 bin, en fazla 400 bin ödeme yapıldığını söyledi bankadaki adam. Türkiye’deki ev fiyatları ile DASK’ın karşıladığı bedeller niye bu kadar farklı? Sigorta neden yapıyoruz? Ben 1 milyon kredi çekerken bana 1 milyonun tamamını vermiyor banka zaten. Bunun içerisinden sigorta bedeli kesiyorlar, dosya masrafı kesiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar bana 978 bin lira civarında para kalmıştı. Sigorta poliçesi olarak bir kısmını kesiyor. Ben sigorta poliçesini istedim Türkiye sigortadan. Deprem bina teminatı 68 bin lira yazıyor. Eksper göndermişsin 1 milyon 850 bin lira değer biçmiş, 1 milyon kredi vermişsin, nasıl 68 bin lira olabilir? Benim evim yıkılmış, içinden cenazem çıkmış, nasıl halâ ödemeye devam edebilirim inanılmaz saçma."1

“MEZAR OLAN EVE PARA ÖDEMEK İSTEMİYORUM”

Kendisinin yaşadığı mağduriyetin benzerlerinin bölgede çok olduğu söyleyen Hakim Naim Özpolat, ‘Bizim Gaziantep’teki yıkılan apartmanda alt komşumun kızı da yazmıştı. O da ‘ev yıkıldı kredisini benden istiyorlar’ dedi. Bir sürü insan var’ şeklinde konuştu.

10 yıllık kredisinin yaklaşık bir yılını ödeyen Naim Özpolat, 1 milyon lirasını ödediği yıkılan ev için ‘Mezar olan eve para ödemek istemiyorum’ diyerek şu talepte bulundu:

"Yıkılan eve artık para ödemek istemiyorum. Mezar olan eve para ödemek istemiyorum. Geri kalan kısmı geçtik zaten. Canını kurtaran insanlara sevindik ölenlere ağladık üzüldük mezara gömdük. Üstüne sadece kredini iptal edilmesini istiyorum. O eve 9 yıl boyunca her ay 16 bin 500 lira para ödemek istemiyorum. Bir düzenleme olacaksa yıkılan evlerin kredi borçları affetsinler istiyorum. Benim gibi mağdur olan bir sürü insan vardır. Konuşmanın özeti şu, yıkılan evlerin kredi borçlarını iptal edilmesini talep ediyorum."