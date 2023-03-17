TCDD arazisi peyderpey Limak Holding’e tahsis ediliyor

6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden sonra İskenderun garında yaşayan TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) çalışanları depremin ikinci gününden bu yana TCDD’ye ait arazinin peyderpey iktidara yakınlığı ile bilinen Limak Holding’e tahsis edildiğini iddia ediyor.

TCDD çalışanları, geçmişte 55 dönümlük arazi üzerinde yer alan lojmanlarının deprem gerekçe gösterilerek yıkıldığını ve şu günlerde ise Limak’a verilmek üzere harekete geçildiğini ifade ediyor.

TCDD çalışanı Engin Utanır, “Lojman yerleşkemiz demir yollarının sahasıdır. Toplamda 55 dönümlük bir arazidir. Depremin beşinci gününden beri biz burada zemin düzenlemesi yapıyoruz, burada koyterner kent planlaması yapıldı. Depremin ikinci gününden bu yana Limak, yaklaşık 100 tane konteynera kendi personelini yerleştirdi. Bizden 100 konteyner daha alan talebi oldu. Toplamda 15 bin 700 metrakare yeri TCDD’den almış oldu.”

‘LOJMAN DEPREM GEREKÇESİYLE YIKILDI GÜZEL BİR KARARDI AMA LİMAK’A VERMEK İÇİNMİŞ’

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın İskenderun temsilcisi Kamil Gürkan, garın arkasında yer alan 55 dönümlük arazide bir zamanlar lojmanlarının olduğunu, deprem gerekçe gösterilerek yıkıldığını şimdi ise peyderpey Limak’a verildiğini şu sözlerle aktarıyor:

“Garımızın arka tarafında 55 dönüm olan bir arazimiz var. Bu arazide daha önce bizlerin lojmanları mevcuttu. Lojmanlar yaklaşık üç – dört yıl önce deprem gerekçesiyle yıkıldı. Güzel bir karardı fakat temelinde o arazinin Limak’a dahil edilmesi vardı. Şu ana kadar atılan adımlar da maalesef bunu gösteriyor.

TCDD’ye ait 55 dönüm arazinin 15 bin 700 metrekaresi Limak’a verildi. Limak İşletme, geçici mi kalıcı mı tam olarak belli olmasa da, kendi personelleri ve depremzedeler için geçici konteyner yaptı. Limak’a ilk etapta 7 bin metrekare, arkasından ek konteyner olarak da 9 bin 600 metrekare alan verildi.”

GÜRKAN: ‘AİLELER NEREYE KADAR VAGONLARDA YAŞAYABİLİR?’

Gürkan çalışanların barınacak yeri olmadığını, şimdilik vagonlarda yaşadıklarını, verilen konteyner sayısının da yeterli olmadığını belirterek şunları söylüyor:

“Depremden bu yana bizler hiçbir şekilde izin kullanamadık, durmaksızın çalışıyoruz. Bizlerin ve ailelerimizin kalıcı konutlara ihtiyacı var. Bizler halen vagonlarda kalıyoruz. Ailesi kalabalık ve yaşlı yakınları olan arkadaşlarımız var ve bu arkadaşlar mağdur durumda.

Geçici olarak yaklaşık 20’ye yakın vagon istedik. Bunlardan altı tanesinde biz yaşıyoruz, geri kalan 14’ünde sivil halk yaşıyor. Personel için konteyner geleceği söylendi fakat şu an gelen 15 tane konteyner gözüküyor. Personel sayımız çok, dolayısıyla yetmeyecektir. İki haftaya kadar geleceğini söylediler ama bu ucu açık bir konu, bizler vagonlarda kalıyoruz, bu nereye kadar sürebilir?

İskenderun çok sıcak bir memleket ileride konteynerlarda sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden prefabrik ev talebinde bulunduk.”