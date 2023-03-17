Kahramanmaraş'lı depremzede enkazdan kurtardığı ürünlerini satmaya çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi depremde zarar gören Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak için ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ düzenledi. ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün başlayan etkinliğe Kahramanmaraş’tan gelen 100 esnaf satış yapıyor.

Maraş’ın yöresel ürünleri başta olmak üzere birçok farklı ürünlerin satışı yapılıyor. Ancak esnaf bu etkinliklerin geçici çözüm olduğunu, devletin faizsiz kredi vermesini, borçlarının 6 aydan daha uzun süre ertelenmesini istiyor.

"60 YAŞINA GİRİYORUM HALA EMEKLİ OLAMADIM"

Kahramanmaraş’ta züccaciye ürünleri satan Müzeyyen Özçelik, ürünlerini depremden sonra internetten sattığını belirterek ANKA Haber Ajansı’na şöyle konuştu:

“Maraş’ta 2-3 sene kimse alışveriş yapmaz. Herkes boğaz tokluğuna… Su ile yiyecek olursa tamam şu an. Boğazımız doyarsa onun derdindeyiz. Çünkü para yok. Mesela benim kredi kartım 6 ay ertelendi. 6 ay sonra ben onları nasıl ödeyeceğim? Burada da bu saate kadar hiçbir şey satmadım. Ben 60 yaşına giriyorum emekli olamadım. 10 ay eksiğim varmış. 27 bin lira borç çıktı. Ben BAĞ-KUR’umu nasıl yatıracağım? Biz İstanbul’dan daha pahalı yaşıyoruz. Halimiz olmadığı için sebze gelmiyor. Bir su alıyorsun su da pahalı. Su geliyor tırla, dilenci gibi sıra var. Bir tane su almak için saatlerce sırada duracaksın. Biri bir yemek yardımı yapıyor. Saatlerce kuyrukta duracaksın. Biz dilenci değiliz. Evimizde ne varsa yeriz. Ekmek veriyor bedava, kuyruk 1 kilometre. Ben kuyruğa girmedim evde bazlama yaparım yine girmem. Senelerce ayakta durmuş bir hanımım ben.”

"İÇİMİZDEN AĞLAMAK GELMİYOR, GİDİŞLERİNİ KABULLENEBİLMİŞ DEĞİLİZ"

Depremde yakınlarını kaybettiğini belirten turşucu esnaf, “Şu an 1 ay oldu biz herhangi biri için hala ağlayamadık. İçimizden ağlamak gelmiyor çünkü hala onların gidişini kabullenmiş değiliz. Devletten ve ayni yardım toplayanlardan çok bir şey beklemiyorum çünkü son 300 yılın en büyük felaketi gerçekleşti” dedi.

“BİR ŞEYLER SATMAZSA TAMAMEN YOK OLACAK ESNAFLARIMIZ VAR”

Kahramanmaraş’ta yöresel ürünler satan İdris Yırtıcı, “Enkaz haline gelmiş bir şehri bırakıp geldik. Dükkanlarımızı açtık. Şehirde alışveriş yapan kimse yok. Buraya dükkanları yıkılan esnaf arkadaşımın ürünlerini de getirdim. Önümüzü göremiyoruz şu an devam edebilecek miyiz… Tekrardan düzen kurmak inanın kolay değil. Şu an bir destek almadık. Herkes10 bin yardım aldık. Esnaf boyutunda kimse bir şey almadı. Memleketimi terk etmek istemiyorum. Üretim noktasında ciddi sıkıntı olacak gibi. Suyun gözü köydeki bizatihi üreten vatandaşlarımız. Köydeki vatandaşımız bunu üretemezse bu tezgaha koyamayız. Bir şeyler satmazsa tamamen yok olacak esnaflarımız var. Onların burada olmasını çok isterdim ben. Orada şu anda çadırda kalıyoruz evler ciddi hasar aldı. Hafif hasarlı binaların dahi güçlendirilmeden oturulmaması lazım."