Rize'de kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP'den aday adayı

AKP Rize İl Başkanlığı, kadınlara tehdit ve hakaretler savurup bıçak çekmesiyle gündem olan Mustafa Alyazıcı'nın AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Rize'de kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP'den aday adayı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 2020 yılında kadınlara bıçak çekmesiyle gündem olan Mustafa Alyazıcı da AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

AKP Rize İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İşçi emeklisi Mustafa Alyazıcı'nın AKP Rize'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu İl Başkan Vekilimiz Ali İmran Büyük teslim aldı. Aday adayımıza çıktığı bu kutlu yolda başarılar dileriz” denildi.

Rize'de kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP'den aday adayı - Resim : 1

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