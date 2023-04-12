CHP'den milletvekili adayı Sarıgül: Şimdi Millet zamanı, şimdi Kılıçdaroğlu zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Erzincan'da hemşerileri ile kucaklaşacağını belirterek, “Can Erzincan’a can katmaya geliyorum” dedi. “Sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak” mesajı paylaşan Sarıgül, saat 17.00’da yurttaşlar ile buluşacak.

Erzincan CHP’de 1. sıradan aday olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğduğu Erzincan’da yurttaşlarla bir araya gelecek. Sarıgül, Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi gerektiğine olan inancını dile getirerek, Millet İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.

ŞİMDİ MİLLET ZAMANI

“Şimdi elbirliği, güç birliği zamanı, şimdi millet zamanı, şimdi Kılıçdaroğlu zamanı” sözleriyle değişimin mesajını veren Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, doğduğu Erzincan’da hemşerileri ile kucaklaşıyor. Ata, baba toprağı Erzincan’a gelmenin heyecanını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, “Doğduğum topraklardayım. Son derece heyecanlıyım, aynı zamanda da duyguluyum. Bütün Erzincanlı hemşerilerimi kucaklamanın heyecanını yaşıyorum” dedi.