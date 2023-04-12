Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet var: 'Kılıçdaroğlu'nun eteğine sarıldılar'

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

14 Mayıs’taki seçime haftalar kala muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Bilhassa 2 ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. Artık şurada kaldı 35 gün” dedi.

Konuşmasının devamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Bay bay Kemal neden terör örgütünün uzantısı olan partiyle partilerinde değil de Meclis'te görüştü" diye belirtti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmişte sert sözlerle eleştirdiği Erdoğan, muhalefet partilerinin bir araya gelmesi üzerine "Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine sarıldılar" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"AKM Gar hattı Ankara'nın farklı alanlarını birbirine bağlayan bir öneme sahiptir. Bu hattın ülkemize yapacağı katlıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Toplamda 44 km'lik metro hattını Ankara'ya kazandırmış olduk. Eğer bugün Ankara'da kayda değer bir trafik sıkıntısı yaşanmıyorsa gerisinde inşa ettiğimiz metro istasyonları var. Bu şehir ve İstanbul'un belediye başkanları ise başka hayallerin peşinden koşuyor. Biz şehirlerimizi Türkiye Yüzyılına hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz.

Metro hatlarında çalışan araç sayısının da 4 katına artırarak kapasiteyi artırdık. Şimdi buradan soruyorum. 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz. Kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla ilerlemeye devam ediyor muyuz. Şimdi Türkiye Yüzyılı için kolları sıvama vaktidir. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarını bundan sonra yapacaklarımızın girizgahı olarak görüyoruz.

Şimdi soruyorum. İP hani sen yerliydin. Bay bay Kemal neden terör örgütünün uzantısı olan partiyle partilerinde değil de Meclis'te görüştü. Şimdi ne yaptılar partilerinin ismini değiştirdiler. Ayaklar altına almadık değer bırakmadılar. Kumar masası dediler sonra tıpış tıpış o masaya oturdular. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Kirli bir ortaklık kurdular.

Seçimden sonra neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarını söylüyorlar. Tabi bir de çocuklarımızı geçlerimizi sapkın akımların malzemesi yapmak için yanıp tutuşanlar var. Neymiş bu LBGT?

'BUNLARI SİYASİ MEVTA YAPMAYA HAZIR MIYIZ?'

Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de DEVA'sı da diğerleri de ne millidir ne yerlidir. Bunun adı asla siyaset değildir. Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğine dair bir söz duydunuz mu? Sapkın akımların ülkemizden uzak tutulması konusunda bir söz duydunuz mu? Şu anda ana muhalefetin Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehir belediyeleri onlarda. Ya bir eserleri var mı? Onlar yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz.

14 Mayıs'ta bunları siyasi mevta yapamaya hazır mıyız. Öyleyse evlatlarımızın geleceğinin yedili kumar masasında harcanmasına izin vermeyelim. Türkiye Yüzyılı Vizyonuz gibi varsa bir vizyonu çıksın görelim. Unutmayın 14 Mayıs'ta sandığa gidince atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımıza karar vereceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem