Cumhur'da seçim arayışı: AKP, Yeniden Refah Partisi ile görüştü

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün saat 18.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

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Cumhur'da seçim arayışı: AKP, Yeniden Refah Partisi ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalaması ile seçim süreci başladı. 

Seçim maratonuna Resmi Gazete'de yayımlanan mükerrer sayı ile de resmen girildi. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, seçim kararını imzaladıResmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, seçim kararını imzaladıSiyaset

CUMHUR'DA İTTİFAK ARAYIŞI 

Seçim kararının ardından partiler arasındaki görüşmeler de hızlanıyor. 

Yaşadığı oy kaybını telafi etmek için ittifakını genişletmeye çalışan AKP'nin ilk durağı Yeniden Refah Partisi oluyor.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. 

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Ziyaret sonrası Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamasında, "Yeniden Refah Partisi ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan ise "Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz" açıklamasında bulundu. 

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2023 seçim AKP
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