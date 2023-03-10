Erdoğan imzayı attı: Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt geldi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Hayırlısı olsun, Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Son Güncelleme:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dördüncü kez afet bölgesine gitti.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Kılıçdaroğlu, çadırkent ziyaretleri sırasında; bir basın mensubunun sorusu üzerine TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimini yenilenmesi yönündeki kararı değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Hayırlısı olsun, Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından seçim kararını değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!" mesajını paylaştı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, seçim kararını imzaladıResmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, seçim kararını imzaladıSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:
Saç bitinden kurtaran yöntem! Hiç bir uzman bu sırrı size anlatmaz Saç bitinden kurtaran yöntem! Hiç bir uzman bu sırrı size anlatmaz
Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor
Erdoğan 'Öyle senin konuştuğun gibi değil' diyerek hedef almıştı: CHP'li vekilden jet yanıt Erdoğan 'Öyle senin konuştuğun gibi değil' diyerek hedef almıştı: CHP'li vekilden jet yanıt
Özdağ'dan YSK önünde protesto: 'Seçim boyası istiyoruz' Ümit Özdağ'dan YSK önünde protesto
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması! Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması!
Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar: 'Uzun zamandır bunu soruyorsunuz...' Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar
Meteoroloji uyardı: Bu illerde oturanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına geliyor Bu illerde oturanlar dikkat: Kar, yağmur, fırtına geliyor!
Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti!
İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler: Listede sadece 1 Türk dizisi var! İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler